НАТО хочет закрыть Балтийское море для России: какие будут последствия МИД России: закрытие Балтики для РФ означает, что оно закроется для всех

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что если НАТО решит закрыть Балтийское море для российских судов, оно окажется перекрытым и для самих членов Североатлантического альянса. Что об этом известно, чего хочет Альянс, какие будет последствия?

Что заявили в МИД о Балтийском море

По словам Грушко, действия против России в Балтийском море будут иметь негативные последствия.

«Я думаю, что те люди, которые принимают решения, и военные стратеги НАТО прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — указал замминистра.

Он назвал заявления представителей Североатлантического альянса о закрытии Балтийского моря для России «мечтами и «необоснованными хотелками».

«Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море — это такие фигуры речи, которые используют легковесные политики», — констатировал Грушко.

Как может ответить Россия на заявление НАТО о Балтийском море

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что попытки НАТО закрыть Балтийское море будут означать объявление войны России.

«Россия должна занять четкую позицию в отношении возможного закрытия Балтийского моря для российских судов со стороны НАТО. Попытка Альянса прервать транзит между Калининградской областью и Россией означает фактически объявление нам войны. Нужно отвечать на это применением тактического ядерного оружия, — подчеркнул Коротченко.

Аналитик добавил, что страны НАТО предельно циничны и лицемерны. Именно поэтому, считает эксперт, России надо не бояться проводить бескомпромиссную политику в отношении Альянса.

Фото: Mc1 Kyle Steckler/U.S. Navy/Global Look Press Корабли НАТО в Балтийском море

«НАТО превосходит Россию по совокупной мощи вооруженных сил более чем в четыре раза. Если Москва по-прежнему будет ограничиваться лишь словами, НАТО действительно заблокирует Балтийское море. России нужно менять военную и в особенности ядерную доктрину, прописывать систему угроз и отрабатывать практические действия. Не надо красных линий, надо вернуть тактическое ядерное оружие в войска. Для защиты российских интересов все средства хороши», — сказал Коротченко.

Что заявили в НАТО

В конце октября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов. Он пояснил, что такое решение может быть принято в случае доказательств причастности Москвы к повреждению газопровода Balticconnector, который проходит по дну Финского залива между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии.

"Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны, ну маловероятно, что другой страны. Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей«,— заявил Ринкевичс.

Ринкевичс добавил, что сейчас дискуссий о закрытии Балтики для России не ведется, поскольку необходимо дождаться результатов расследования.

Что известно о ЧП на Balticconnector

Вечером 8 октября на газопроводе произошла разгерметизация — в подводной трубе упало давление, в связи с чем управляющие системой перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки в своих территориальных водах.

Согласно предварительным выводам Центральной криминальной полиции Финляндии, в ЧП виновно судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Предположительно, его якорь зацепил и повредил трубопровод.

В материалах расследования также фигурировало российское судно «Севморпуть», находившееся поблизости от места инцидента, но доказательств его причастности не обнаружилось.

Может ли НАТО закрыть для России Балтийское море

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что НАТО не сможет перекрыть Балтийское море для российских судов, а заявление представителей Североатлантического альянса — очередная провокация.

«Я думаю, НАТО не может этого сделать. Это очередная провокация, которая согласована с хозяевами из Вашингтона. Я думаю, это связано с нашими удачами в ходе СВО и они хотят напакостить на Балтике. Финляндия об этом не заявляла, хотя больше всех в этом заинтересована, ни Эстония, потому что рядом с Финляндией. Вот Латвия решила со своим мощным флотом — три тральщика и еще что-то — заявить. Пусть разберутся с „Северными потоками“, кто там и как», — констатировал Дандыкин.

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