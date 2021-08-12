National Interest: на захват Прибалтики у России будет 100 часов

Успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от захвата данного региона «менее чем за сто часов» до того, как НАТО успеет дать адекватный ответ. Такое мнение высказал обозреватель Себастьен Роблин в статье, опубликованной в журнале National Interest.

Автор пояснил , что для НАТО может стать «ахиллесовой пятой» проход войск РФ через Сувалкский коридор. Участок границы между Польшей и Литвой шириной в сорок миль он назвал «брешью». При этом подобный сценарий считает маловероятным.

Россия попытается вторгнуться в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО, — уверен Роблин.

Сувалкский коридор, по его мнению, может быть атакован с нескольких направлений. Это позволит перерезать отправленные на помощь колонны войск НАТО.

Москва будет делать ставку на то, что страны Западной Европы не захотят рискнуть ядерной войной, чтобы освободить уже завоёванные страны Балтии, — отметил Роблин.

Он добавил, что Североатлантическому альянсу следует разместить дополнительные войска в Сувалкском коридоре, чтобы укрепить его обороноспособность, тем самым снизив риск разрушительной войны с Россией.

Ранее стало известно, что согласно Ништадскому миру 1721 года вся территория нынешней Эстонии была не только отвоёвана Петром I, но и куплена «на вечные времена». Об этом сообщил политолог Евгений Сатановский. Он заявил, что кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас не может требовать у России территорию Печорского района Псковской области, так как три века назад все территориальные вопросы были улажены.