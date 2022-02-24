Им плевать на Украину: историк объяснил, почему США не остановят Россию

Военный историк Борис Юлин в комментарии для NEWS.ru рассказал, способна ли российская армия технически продвинуться вглубь Украины и какие действия на международной политической арене стоит ожидать после операции РФ в Донбассе. По словам эксперта, США не остановят Россию, так как им это на руку, они давно хотели выставить Москву агрессором. В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Американцы сделали то, что хотели, и добились того, о чём мечтали. Почему-то все носятся с тем, что США и НАТО защищали Украину, носились с тем, чтобы обеспечить её безопасность. На Украину им всегда было плевать, Украина — это разменная карта, повод, не более того. И этот повод сработал — сейчас РФ выставила себя агрессором, будут по этому поводу приниматься соответствующие решения в ООН, будет создаваться антироссийская широкая коалиция. То есть, собственно, всё то же самое, как во время крымской войны, а сама Украина потерпит поражение. У американцев нет задачи, допустим, остановить у границ Украины российские войска, у них есть задача, чтобы Россия как можно больше выставила себя агрессором, и американцам это будет только на руку, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что у украинской армии нет шансов выстоять, так как вся их техника давно устарела.

Российские войска способны взять Киев. Украинская армия значительно слабее российской по техническому оснащению, не имеет нормальных воздушных сил и современных ПВО. Если к этому добавить, что украинские военные не особо рвутся сражаться, то успех российской армии в этом случае обеспечен, — отметил эксперт.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.