Нападки СМИ не заставят Россию отказаться от помощи Италии

https://static.news.ru/photo/d32b2fc4-74f7-11ea-a241-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Россия оказывает Италии бескорыстную помощь с борьбе с коронавирусом и продолжит это делать несмотря на нападки. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он сообщил, что цели российской миссии в Бергамо открыты, конкретны, прозрачны и чисты и никакие нападки местных СМИ не заставят Россию свернуть с пути.

Это бескорыстная помощь итальянскому народу, оказавшемуся в бедственном положении из-за пандемии COVID-19, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал материал в газете la Stampa, в котором со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники утверждалось, что 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусом «малополезны».

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин 21 марта во время длительного телефонного разговора пообещал премьер-министру Италии Джузеппе Конте помочь Риму в противостоянии пандемии коронавируса.

С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолётов, которые доставили туда российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.