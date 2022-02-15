Началась трансляция Reuters с Майдана перед «вторжением» России

Новостное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с киевского Майдана после ряда сообщений западных СМИ о том, что Россия начнёт своё «вторжение» на Украину в ночь на 16 февраля. В описании к видео отмечается, что российская сторона якобы заявила об отводе войск от границы с Украиной, но Запад эту информацию не подтвердил. По мнению западных журналистов, «вторжение» России должно начаться в 03:00 (04:00 МСК) по местному времени.

Несмотря на заявления Запада, на кадрах можно заметить оживлённое движение в центре Киева, а также немногочисленных пешеходов.

Британский таблоид Mirror опубликовал материал, где указано точное время «наступления» российских войск на Украину. Британские журналисты, ссылаясь на данные американской разведки, заявили, что Россия начнёт «вторжение» 16 февраля в 3 часа ночи по местному времени. При этом, по информации издания, первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе пресс-брифинга заявила, что отказ России от «вторжения», а также отвод войск от границ с Украиной станут частью дипломатической победы США. Пока эти условия не будут выполнены, нельзя о говорить об успехе Вашингтона, добавила представитель администрации Байдена. Она отметила, что в США выражают обеспокоенность тем, что Россия всё ещё не отвела своих военных.