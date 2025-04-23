На Западе озвучили один из вариантов урегулирования конфликта на Украине FT: Путин предложил остановить бои с Украиной по линии фронта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин якобы предложил остановить боевые действия по нынешней линии фронта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники. Издание напомнило, что ранее обе стороны исключали заморозку конфликта.

Инсайдеры утверждают, что после встречи спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с Путиным Белый дом выдвинул идею признания Крыма российским. Вашингтон также предложил признать фактический контроль Москвы над территориями четырех регионов.

В ответ на эту публикацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие уважаемые издания публикуют фейки о деталях переговоров между российской и американской сторонами. Ни в Москве, ни в Вашингтоне, не подтвердили сведения о том, что Путин якобы «предложил остановить конфликт по нынешней линии фронта».

В последний раз президент РФ беседовал с американским спецпосланником 11 апреля. Как рассказал помощник главы России Юрий Ушаков, политики обсуждали ситуацию вокруг Украины. Однако при этом поднимались темы политического и экономического характера. Многие СМИ до сих пор публикуют фейковую информацию о прошедшей встрече. Речь идет, в первую очередь, о западных изданиях.