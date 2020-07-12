На выборах президента Польши проголосовали более половины избирателей

https://static.news.ru/photo/3b6b2344-c469-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Явка во время второго тура выборов президента Польши превысила 50% за четыре часа до конца голосования. Об этом заявил глава Государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции.

По состоянию на 17:00 (18:00 мск. — NEWS.ru) выдано 15 295 512 бюллетеней для голосования, что составляет 52,1%, — заявил Марчиняк.

Всего в списки для голосования внесены более 29,1 млн человек.

Избиратели наиболее активны в столичном Мазовецком воеводстве — 55,55 %, самыми пассивными оказались избиратели в Опольском воеводстве — 46,2 %, заявили в Государственной избирательной комиссии.

За право занять пост борются действующий глава государства Анджей Дуда от партии «Право и справедливость» и оппозиционер от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, который является мэром Варшавы.

Первый тур президентских выборов состоялся в Польше 28 июня 2020 года. Участниками его были 11 кандидатов. Об этом писал NEWS.ru.