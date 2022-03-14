На Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России

Государственный комитет по ТВ и радиовещанию Украины сообщил о запрете ввоза и распространения издательской продукции с территории России. Целью такого решения в украинском ведомстве назвали недопущение «культурного и информационного влияния» на население, пишет ТАСС.

Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора, — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, насколько сохранится запрет и будет ли он распространяться на украинских авторов, которые по тем или иным причинам находятся и работают в России. В комитете отметили, что решение принято с целью «недопущения культурного и информационного влияния» на общественные настроения украинцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее американский писатель Стивен Кинг сообщил о том, что не намерен продлевать в России контракты на издание своих книг. Аналогичное заявление сделал писатель Линвуд Баркли. Он отметил, что потеря российского рынка — «небольшая жертва».