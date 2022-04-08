На Украине сняли рекламу, где украинка призывает к расправе над русскими

В Сети появился социальный ролик, в котором девушка в украинском костюме призывает к расправе над русскими. По сюжету она стоит в поле с серпом в руках, около неё стоит на коленях мужчина. Героиня говорит русофобские высказывания, а затем с улыбкой на лице перерезает мужчине горло, пишут «Известия».

Пользователи бурно отреагировали на ролик, многие увидели в нём сходство с приёмами ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). В героине узнали актрису вторых ролей украинских сериалов, уроженку Львова Андрианну Курилец.

Жуткие кадры прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что сегодня происходит геноцид русского языка и всего, что связано с русским. Музыкант назвал «катастрофой» всё, что сейчас показывает украинская сторона. Всё это похоже на провокацию и лучший вариант в нынешних условиях — «разговаривать и договариваться», отметил продюсер, имея в виду мирное соглашение между Украиной и РФ.

Всё, что происходит сейчас, это вопиющая несправедливость к человеку. История похожа на историю, которая была во время рабства. Похожа на фильм «Амистад», который снимал Стивен Спилберг, — подытожил Пригожин.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян (90%) считают, что против страны ведётся информационная война в связи с проведением спецоперации на Украине. Противоположного мнения придерживаются только 4% респондентов и ещё 6% затруднились ответить.