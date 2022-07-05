На Украине признали факт распродажи поступающего от Запада оружия Глава бюро экономической безопасности Украины заявил о случаях распродажи западного оружия

Фото: МО Украины

Бюро экономической безопасности Украины в ходе проверки зафиксировало неоднократную распродажу поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения, сообщил глава ведомства Вадим Мельник. Он пояснил, что бюро занимается расследованием дел, связанных с гуманитарной помощью в том случае, если эта гуманитарная помощь распродается за деньги. В настоящее время открыто около десяти подобных дел, пишет РИА Новости.

Даже товары армейского назначения реализуются за денежные средства. Мы такие факты установили, — рассказал Мельник.

Он добавил, что другие украинские силовые ведомства фиксируют аналогичные преступления.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что армия России продолжит наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Кроме того, он отметил такие пункты, как Авдеевка и Марьинка, контроль над которыми позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов. Одной из важнейших задач он назвал защиту приграничных территорий России от обстрелов.

Военный эксперт также выразил обеспокоенность увеличением поставок иностранного оружия. Он добавил, что украинцам могут помогать обученные специалисты из других стран, а людей для управления системами залпового огня готовят в Польше и Великобритании.