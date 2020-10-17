На Украине пообещали помочь победить мировой голод

https://static.news.ru/photo/88ff446a-1099-11eb-b625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина может вдвое увеличить производство и экспорт продовольственных товаров. Страна уже сейчас обеспечивает продовольствием 150 млн человек во всём мире, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Мы подсчитывали, и это было подтверждено источниками международных расчётов, что Украина кормит 150 млн населения, при собственном населении чуть больше 40 млн. Возможность увеличить эту цифру вдвое — это реально достижимо, — цитирует «Укринформ» Высоцкого.

На брифинге в честь Всемирного дня продовольствия и 75-й годовщины продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) он также заявил, что украинская пищевая промышленность может внести серьёзный вклад в борьбу с мировым голодом, но для этого её необходимо интегрировать в международные цепи поставок. По его словам, стране необходимы инвестиции и модернизация производства.

Без активной международной торговли невозможно обеспечить физически продовольствием всё наше многомиллиардное население, — сообщил министр.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что для модернизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса страны предстоит сделать ещё немало. По словам главы государства, существует необходимость создания удобной и комфортной среды для жизни людей в сельских поселениях. Путин также отметил, что в России значительно увеличилось производство продукции животноводства, в том числе мяса и молока, хорошие темпы роста показывают аграрники в тепличном овощеводстве. За восемь месяцев индекс сельхозпроизводства в РФ составил 104,2%, пищевой промышленности — 104,7%, производства напитков — 103,4%.