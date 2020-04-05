На Украине от COVID-19 погибли 37 человек

Общее количество инфицированных коронавирусом на Украине 5 апреля возросло до 1308 человек, 37 человек умерли. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
Подтверждено 1308 случаев COVID-19, —
цитируетсообщение «Интерфакс».
Отмечается, что 28 человек уже выздоровели.
NEWS.ru писал, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране коронавирус не зарегистрирован в Николаевской области.
Коронавирус во всём мире был диагностирован более чем у 1,2 млн человек, количество погибших составляет более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели.
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