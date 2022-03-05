На территорию дипмиссии России в Нидерландах забросили взрывное устройство

На территорию консульского отдела России в Гааге (Нидерланды) забросили самодельное взрывное устройство. По счастью, оно не сработало, потому что погас фитиль. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире Первого канала, добавив, что представительство продолжает функционировать в штатном режиме.

Вчера на территорию консульского отдела нашего посольства забросили самодельное взрывное устройство, должен был взорваться баллон с газом, но, к счастью, оно не сработало, погас фитиль, — заявил он.

Шульгин отметил, что это была не единичная акция. По его словам, он сам, военный атташе и ещё трое старших дипломатов посольства получали письма с белым порошком.

28 февраля в Исландии неизвестные совершили нападение на российское консульство. По словам посла, с начала военной спецоперации на Украине напротив здания консульского отдела в Исландии прошло два митинга, после одного из которых один из протестующих выломал у здания ворота.

28 февраля нападения также произошли на посольства России в Литве и Белоруссии. Также угрозы стали получать сотрудники российского посольства и в швейцарском Берне, где правительство вынуждено было усилить охрану диппредставительства.