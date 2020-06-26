На Шри-Ланке взяли под стражу двух россиян за сбор жуков

Правоохранительные органы на острове Шри-Ланка арестовали двух россиян за сбор жуков. Обвинения также получил и зоолог Ростова-на-Дону Александр Игнатенко. Однако на данный момент он находится в больнице.
Александр Игнатенко в связи с заболеванием находится в больнице, а двое других, к сожалению, в четверг взяты под стражу в суде и находятся в тюрьме. Обвинение, на мой взгляд, является незаконным и необоснованным, достаточных доказательств причастности к каким-либо преступлениям наших граждан не собрано, тем более — доказательств вины, — цитирует защиту задержанных «Интерфакс».
Изначально россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков. Они неоднократно утверждали, что лишь подбирали у дороги мёртвых особей. Также защита задержанных подчеркнула, что полицейские грубо нарушили законодательство, когда собирали доказательства вины. Так, обыски проводились без присутствия переводчика, понятых и адвоката. Все материалы дела существую только на сингальском языке.
За каждого жука просят несколько тысяч рупий, что в общем выходит на троих — больше чем два миллиона рублей. Им говорят — согласитесь на все обвинения, заплатите штраф, а иначе тюрьма, — добавил адвокат.
Как ранее писал NEWS.ru, cотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых.