На Шри-Ланке взяли под стражу двух россиян за сбор жуков

https://static.news.ru/photo/265762d0-b7e2-11ea-bca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicky Woo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранительные органы на острове Шри-Ланка арестовали двух россиян за сбор жуков. Обвинения также получил и зоолог Ростова-на-Дону Александр Игнатенко. Однако на данный момент он находится в больнице.

Александр Игнатенко в связи с заболеванием находится в больнице, а двое других, к сожалению, в четверг взяты под стражу в суде и находятся в тюрьме. Обвинение, на мой взгляд, является незаконным и необоснованным, достаточных доказательств причастности к каким-либо преступлениям наших граждан не собрано, тем более — доказательств вины, — цитирует защиту задержанных «Интерфакс».

Изначально россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков. Они неоднократно утверждали, что лишь подбирали у дороги мёртвых особей. Также защита задержанных подчеркнула, что полицейские грубо нарушили законодательство, когда собирали доказательства вины. Так, обыски проводились без присутствия переводчика, понятых и адвоката. Все материалы дела существую только на сингальском языке.

За каждого жука просят несколько тысяч рупий, что в общем выходит на троих — больше чем два миллиона рублей. Им говорят — согласитесь на все обвинения, заплатите штраф, а иначе тюрьма, — добавил адвокат.

Как ранее писал NEWS.ru, cотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых.