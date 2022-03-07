На дне Днепра

Российская военная спецоперация на Украине приковала внимание всего мира к Москве, где принимаются оперативные решения и в ежедневном режиме в сводках Минобороны обновляется информация о её ходе. Рванув тысячу и один стоп-кран в попытке её остановить, США и их западные союзники так и не достигли своей цели.

Не вызывает сомнения, что Москва не остановится на полпути и доведёт операцию до конца. Очевидно, что заявленные цели демилитаризации и денацификации Украины помимо решения военных задач неизбежно должны будут включать в себя и полное политическое перекодирование того концепта украинского государства, который сегодня отчаянно пытается остаться на плаву, не желая капитулировать и призывая к сопротивлению — мол, всё равно победа будет за нами.

Значительная часть военного потенциала Украины, главные силы которого были сосредоточены в Донбассе, уже уничтожены. Тем не менее участник мирных переговоров с Москвой министр обороны Украины Алексей Резников накануне их третьего раунда сообщил, что в поставках оружия и боеприпасов Киеву «есть значительный прогресс». «Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов — это щепетильный момент. Пусть врага ждёт сюрприз», — написал Алексей Резников в Facebook.

Поддоны с боеприпасами, оружием и другим снаряжением, предназначенным для Украины Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учитывая призывы продолжать борьбу, всеобщее внимание сегодня приковано не только к Москве, но и к Киеву. Ведь от дальнейших действий нынешних украинских властей зависит то, сколько дней или недель продлится эта нарастающая агония и какую цену придётся заплатить всем за её окончание.

В первые дни спецоперации ещё можно было строить осторожные предположения, что уход команды действующего президента Украины Владимира Зеленского, возможно, пройдёт по афганскому сценарию августа прошлого года, когда осознавший бессмысленность дальнейшего пребывания у власти президент Ашраф Гани спешно покинул страну и тем самым предотвратил бойню в Кабуле.

В итоге смена власти в афганской столице после ожесточённых боёв в разных частях страны прошла на удивление бескровно. Можно сказать, без единого выстрела.

Однако Киев — не Кабул, и афганский сценарий политического транзита в украинской столице уже невозможен. Внезапно бросив своего афганского союзника и не оставив ему шансов, в год промежуточных выборов в Конгресс США, намеченных на ноябрь, президент США Джо Байден не хочет получить обвинений в ещё одном геополитическом провале.

Президент США Джо Байден Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

В сущности, Киев он тоже бросил, как и Кабул, сразу исключив самую возможность военного противостояния с ядерной сверхдержавой — Россией. В НАТО Украину после начала российской спецоперации так же не ждут, как и раньше.

Однако при этом Вашингтон, который извлёк для себя уроки из афганского фиаско, создаёт видимость сохраняющейся решительной поддержки Киева. С одной стороны, в офисе президента Зеленского пеняют друзьям Киева в Париже, Берлине, Нью-Йорке и Будапеште, что они неспешно попивают кофе с круассанами. С другой стороны, американский госсекретарь Энтони Блинкен встречается с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и делает с ним совместное фото, которое тут же разносится по соцсетям.

Это и позволяет Киеву продолжать упорно отказываться от признания своего будущего неизбежного поражения и реализовывать мобилизационный сценарий, уповая на новые поставки оружия и создавая отряды территориальной обороны.

Вооружённым силам и всему обществу направляется чёткий сигнал: встанем все как один, сплотимся вокруг властей, споём гимн, нам бы день простоять да ночь продержаться.

Ну и будем ещё тянуть время на переговорах с Россией, рассчитывая создать ей ещё больше проблем.

Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Таким образом, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как скоро противостояние с Москвой лишится своего внутреннего стрежня, находящегося в Киеве.

Узнавать и понимать, что на самом деле происходит сегодня в Киеве, учитывая наводнившие соцсети и информационное пространство фейки, становится всё труднее.

Многие из тех, с кем ещё недавно дружили и общались, не отвечают на сообщения и легли на дно. У каждого может быть на то своя причина. Всем очень тяжело. В прямом и переносном смысле, судя по всему, ситуация достигла или почти достигла дна.

Наиболее ярким подтверждением этого стал расстрел в Киеве члена украинской делегации на первых переговорах в Гомеле Руслана Киреева. Казалось бы, один из тех, кто был уполномочен высшим руководством страны договариваться с Россией, должен был находиться под усиленной охраной и ни один волос не должен был упасть с его головы. Просто уму непостижимо, как Руслана Киреева средь бела дня расстреляли свои же — Служба безопасности Украины, если следовать первоначальной версии о подозрении в «предательстве».

Денис Киреев Соцсети

Самое последнее заявление советника президента Зеленского Михаила Подоляка усиливает шок от происходящего. Ещё вчера сидевший по одну сторону стола с Русланом Киреевым Михаил Подоляк сообщил, что убитый бизнесмен, оказывается, вообще не был членом украинской переговорной команды.

«Он не был членом делегации и соответственно, перестрелка не имеет отношения к работе делегации. Это было вне переговорного процесса, это было в Киеве, и там есть какой-то конфликт», — заявил Михаил Подоляк, быстро открестившийся от убитого члена команды украинских переговорщиков.

А вот ещё одна горячая новость. В соцсетях появилось видео захваченного националистами и подвергшегося пыткам бойца ММА Максима Рындовского, которого обвинили в том, что он тренировался с чеченским клубом «Ахмат». «Вот так будет со всеми сепарами», — произносит голос за кадром.

Между тем розданные в Киеве всем желающим десятки тысяч автоматов Калашникова превращают украинскую столицу в единственное место на земле, где сегодня по улицам бродят бесчисленные мини-армии. Эти армии не подчиняются никому, кроме своих инстинктов. Здесь каждый сам себе режиссёр с автоматическим стрелковым оружием в руках, самостоятельно принимающий решение, кто враг и «сепар» и в кого стрелять.