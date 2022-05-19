РИА Новости нашли на базе «Азова» предметы языческого и сатанинского культа

Фото Владимир Гердо/ТАСС

Корреспондент РИА Новости утверждает, что на мариупольской базе украинского батальона «Азов» вблизи городской школы № 61 были обнаружены языческое капище и стенд с сатанинскими символами. Журналист нашёл там несколько деревянных идолов высотой от полутора до трёх метров, а также подобие жертвенника.

По информации агентства, в одной из казарм для рекрутов «Азова» была найдена грамота Третьего ежегодного турнира по боксу, проводимого в нацбатальоне в честь памяти «азовцев», погибших во время карательной операции в Широкино, выписанная якобы на имя древнеславянского божества Ярило.

Кроме того, РИА Новости нашли в расположении части стенд с языческими и сатанинскими графическими символами, в числе которых был волк Фенрир из древнескандинавской мифологии, и множество изображений сатаны, помещённых на перевёрнутую пентаграмму. Изображение перевёрнутой пентаграммы с оккультными знаками у её лучей ранее встречалось на позициях, отбитых у украинских войск в Волновахе.