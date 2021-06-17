«Мы все так делаем»: Путин высказался о шпаргалках Байдена

https://static.news.ru/photo/29e90b2a-cf69-11eb-901c-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал использование на саммите в Женеве американским лидером Джо Байденом записей, которые журналисты назвали шпаргалками. Российский лидер отметил, что «мы все так делаем», передаёт RT.

Мы разговаривали с ним два, чуть больше, часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем. Тот образ, который рисуют, он даже может немножко расхолаживать, но расхолаживаться здесь нечем, — заявил глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы гуманитарного хозяйства (ВШГУ).

Саммит лидеров России и США прошёл 16 июня в Женеве. Стороны договорились начать переговоры по стратегической стабильности. Позже на пресс-конференции Путин заявил, что на саммите не было никакой враждебности. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что встреча прошла «скорее со знаком плюс».

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с NEWS.ru рассказал, что заявление о стратегической стабильности можно считать победой российской дипломатии. Он подчеркнул, что Москва давно ставила этот вопрос перед каждой администрацией США.