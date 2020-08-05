«Мы молимся Богу»: Зеленский рассказал о шагах Киева по замирению Донбасса

https://static.news.ru/photo/5762b466-d7da-11ea-9f65-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на территорию Донбасса, контролируемую Киевом, и рассказал о шагах, предпринимаемых для остановки войны в регионе. Режим прекращения огня здесь действует уже больше 10 дней.

Мы молимся Богу и благодарны нашим военным. Самое главное, чего мы хотим, — выдержать этот режим тишины. Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам — мы все делаем, очень много всего делаем как в Украине, так и на встречах в Минском формате и в режиме видеоконференции Трёхсторонней контактной группы. Будем дальше держать кулаки, — цитирует Зеленского официальный сайт президента.

По его словам, в процессе обеспечения режима тишины возникает много вопросов и проблем. Он убеждён, что если бы всё зависело только от украинской стороны, «это был бы сейчас принципиальный режим тишины».

В первый же день перемирия, 27 июля, представители непризнанной Донецкой народной республики обратили внимание на плакат, появившийся на блокпосту украинских вооружённых сил в посёлке Пески. Надпись со свастикой и матом гласила, что «перемирие наступит, когда вы все сдохнете». В пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили , что послание оставили украинские военные.

Как отмечает российское издание «Царьград», такая принципиальная позиция армии, которая «однозначно высказалась о перемирии под Донецком» должна «сразу же вернуть в реальность» президента Зеленского.

Договориться об условиях перемирия удалось на заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло 22 июля в формате видеоконференции. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России. Это рабочий орган для решения оперативных вопросов по Минским соглашениям, которые были разработаны в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.

Документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.