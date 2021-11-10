«Мы умрём, но не уйдём»: мигранты о ситуации на границе Белоруссии и Польши

Мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, готовы там же умереть, лишь бы не возвращаться обратно в Ирак. Об этом они заявили РИА Новости, добавив, что из сложившейся ситуации есть только два выхода.

Мы будем ждать. Мы не собираемся возвращаться в Ирак — это 100, 200 процентов. Мы останемся здесь. Или мы умрём, или они откроют границу, — цитирует одного из мигрантов агентство.

Как уверен мигрaнт, есть только два выхода из сложившейся ситуации. Первым будет открытие границы и возможность пройти через неё беженцам. Второй — это случaй, когда ничего не меняется, беженцы остаются и у них заканчивается провизия.

Мы умрём, но никуда не уйдём, — резюмировал собеседник агентства.

Миграционный кризис на границе Белорусcии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент Александр Лукaшенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обоcтрение отношений с Западом.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в рaйоне пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать грaницу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дудa заявил о беспрeцедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруcсии на границе.