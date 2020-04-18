МВФ выделит помощь Молдавии

https://static.news.ru/photo/6076fd0a-81a4-11ea-8178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Republica Moldova/facebook.com

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил чрезвычайную помощь Молдавии в размере $235 млн для борьбы с пандемией COVID-19.

Отмечается, что эти средства пойдут на поддержку платёжного баланса и системы здравоохранения страны.

При этом в фонде указали, что макроэкономические перспективы Молдавии резко ухудшились из-за введённых временных ограничений на экономическую деятельность для остановки эпидемии коронавируса. Одновременно были увеличены расходы на здравоохранение и приняты меры поддержки бизнеса и социальной защиты. Всё это привело к дефициту платёжного баланса примерно в $830 млн.

Как писал NEWS.ru, глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что долговые обязанности 25 развивающихся стран будут поддерживаться полгода за счёт специального трастового фонда организации.