МВФ: около 100 млн человек окажутся за чертой бедности из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/8998f104-abf0-11ea-b4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к тому, что в условиях крайней бедности окажутся около 100 млн человек. Такого мнения придерживается глава Международного Валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Новые подсчёты показывают, что в результате до 100 миллионов человек во всём мире могут оказаться в условиях крайней бедности, — написала Георгиева в блоге МВФ.

По её словам, это может свести все на нет все успехи, которые были достигнуты в борьбе с бедностью.

Георгиева считает, что экономический кризис приведёт к значительному росту неравенства доходов и нанесёт наибольший урон тем людям, которые и без этого наиболее уязвимы.

По апрельскому прогнозу МВФ в 2020 году мировая экономика упадёт на 3%, а в 2021 году вырастет на 5,8%. В конце мая в МВФ заявили, что падение в этом году может составить больше 3%.

NEWS.ru писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш прогнозирует опасность продовольственной катастрофы из-за пандемии коронавируса. Он призвал мировое сообщество принять срочные меры.