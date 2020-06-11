МВФ: около 100 млн человек окажутся за чертой бедности из-за коронавируса

Экономический кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, может привести к тому, что в условиях крайней бедности окажутся около 100 млн человек. Такого мнения придерживается глава Международного Валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Новые подсчёты показывают, что в результате до 100 миллионов человек во всём мире могут оказаться в условиях крайней бедности, — написала Георгиева в блоге МВФ.
По её словам, это может свести все на нет все успехи, которые были достигнуты в борьбе с бедностью.
Георгиева считает, что экономический кризис приведёт к значительному росту неравенства доходов и нанесёт наибольший урон тем людям, которые и без этого наиболее уязвимы.
По апрельскому прогнозу МВФ в 2020 году мировая экономика упадёт на 3%, а в 2021 году вырастет на 5,8%. В конце мая в МВФ заявили, что падение в этом году может составить больше 3%.
NEWS.ru писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш прогнозирует опасность продовольственной катастрофы из-за пандемии коронавируса. Он призвал мировое сообщество принять срочные меры.
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