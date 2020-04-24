Моссад уличил Иран, Ирак и Сирию в занижении статистики по COVID-19

https://static.news.ru/photo/999ed494-8664-11ea-bdcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Farshid-Motahari Bina/dpa/Global Look Press

Глава израильской внешней разведки (Моссад) Йоси Коэн заявил, что Иран и союзные ему Ирак, Ливан и Сирия занизили официальные данные о заболеваемости коронавирусом и количестве погибших.

Коэн выступил в израильском Минздраве на брифинге, участники которого процитировали заявление главы Моссад для американского издания Axios.

Инфекция широко распространилась, но они лгут об этом. Цифры, которые сообщают иранцы, не соответствуют действительности. Известное мне число заражённых и умерших намного выше, — отметил Коэн, по данным Axios.

Официальное количество заболевших в Иране — более 87 тысяч человек. По числу инфицированных страна опередила Китай, но число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 снижается с конца марта.

Как писал NEWS.ru, с 20 апреля в Иране ослабили карантинные ограничения.