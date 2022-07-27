Москва допустила участие Запада в процессах на Южном Кавказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Москва не возражает против подключения новых акторов к процессу нормализации отношений Еревана и Баку, если они будут действовать в рамках существующих трехсторонних соглашений, заявил замдиректора Департамента информации и печати Иван Нечаев на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, Москва в этом вопросе продвигает мирную повестку и не собирается ни с кем конкурировать.

Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания. В своей работе на региональном направлении мы продвигаем исключительно созидательную повестку и ни с кем не собираемся конкурировать — у нас конструктивные цели. Что касается нормализации отношений между Баку и Ереваном, как мы не раз отмечали, соответствующие усилия должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Мы не возражаем против подключения внерегиональных игроков, если они действуют в русле упомянутых договоренностей и способствуют их реализации, — заявил Нечаев.

Дипломат отметил, что важно не допускать дублирование и «подковерных» интриг с целью ослабить кого-то или вставить палки в колеса. По его словам, Москва неоднократно сталкивалась с подобной практикой со стороны США и ЕС.

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Вашингтон готов оказать содействие Еревану и Баку в установлении долгосрочного мира. По его словам, США могли бы помогать в этом вопросе и на двусторонней основе, и как сопредседатель Минской группы ОБСЕ.