Лавров: Москва не получала от Армении предложений по миротворческой миссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Россия пока не видела конкретных предложений Армении по миротворческой миссии в Карабахе, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции. Так российский министр прокомментировал призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна конкретизировать деятельность российских миротворцев на фоне эскалации напряженности в регионе. Трансляция выступления велась на YouTube-канале российского МИД.

Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, поэтому я не могу сейчас гадать, — сказал российский министр.

При этом он подчеркнул, что все стороны трехстороннего соглашения, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией, могут предлагать дополнительные инициативы для урегулирования ситуации и решения противоречий.

Накануне Никол Пашинян в ходе заседания правительства заявил, что события в Карабахе вызывают ряд вопросов касательно деятельности российских миротворцев. По его словам, необходимо согласовать детали миротворческой операции в регионе. Председатель правительства Армении указал, что ожидает от российских военнослужащих «пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения».

3 августа азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Как заявили в Баку, операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот. По данным армянской стороны, погибли двое и были ранены 19 военнослужащих.