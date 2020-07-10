Москва и Пекин наложили вето в ООН по решению о доставке гумпомощи в Сирию

https://static.news.ru/photo/fdeab496-c2db-11ea-8944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постпредства Германии и Бельгии сообщили о наложении Москвой и Пекином вето в Совете безопасности ООН о порядке доставки трансграничной гуманитарной помощи в Сирию.

На сегодняшний день гумпомощь доставляется в Сирию через пограничные переходы на границе с Турцией — «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям». Мандат этих пропускных пунктов истекает сегодня. Чтобы они продолжили свою работу в Совбезе должны принять соответствующую резолюцию, сообщает РИА Новости.

Однако Россия и Китай выступили против такого решения. Российские дипломаты внесли на рассмотрение Совбеза свой документ. В нём говорится о том, что на сирийской границе должен остаться лишь один КПП. На данный момент эту резолюцию поддержали четыре члена организации. Против неё высказались семь.

В марте 2020 года Евросоюз выделил дополнительных €60 млн населению северо-западной Сирии. Об этом информировал NEWS.ru.