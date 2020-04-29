Москалькова предлагает внести итоги Второй мировой в конвенцию ЮНЕСКО

https://static.news.ru/photo/4a8d4120-ea23-11e9-b8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вынести на обсуждение следующего заседания Евразийского альянса омбудсменов внесение итогов Второй мировой войны в конвенцию ЮНЕСКО предложила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Заседание состоялось 29 апреля в формате видеоконференции. В нём приняли участие главы национальных институтов защиты прав человека Ирана, Киргизии, Сербии, Армении, Казахстана, России, Узбекистана и другие.

Спасибо большое, вы очень важное сделали заявление, и я считаю, коллеги, что мы должны разослать всем для обсуждения и на следующем заседании вынести консолидированное решение по предложению, сделанному нашим коллегой, омбудсменом Кыргызской Республики, — цитирует Москалькову РИА Новости.

В свою очередь омбудсмен Киргизии Токон Мамытов предложил обратиться в ЮНЕСКО со следующими инициативами. Во-первых, признать итоги Второй мировой войны историческим, духовным, культурным наследием всего прогрессивного человечества и внести это в текст конвенции об охране нематериального культурного наследия. Во вторых, он предложил признать нематериальным наследием и внести в эту же конвенцию итоговое решение Нюрнбергского процесса. А также признать 9 мая международным Днем победы человечества над фашизмом.

Как писал NEWS.RU, ранее стало известно, что представителей России не пригласили на церемонию к 75-летию Победы в Берлин.