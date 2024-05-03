Мощное наводнение в Бразилии унесло жизни 29 человек CNN Brasil: 29 человек погибли и 60 пропали без вести при наводнении в Бразилии

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По меньшей мере 29 человек погибли, еще 60 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на власти штата. Стихийное бедствие было вызвано сильными дождями, которые обрушились на регион. Отмечается, что пострадали более 150 городов.

Стихия затронула 50 муниципалитетов штата Риу-Гранди-ду-Сул, в котором живут около 10 млн жителей. Более 500 тысяч домов остались без водоснабжения, свыше 300 тысяч — без электричества. При этом порядка 10 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за бедствия. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 4645 человек.

В Китае ранее произошло сильнейшее за последние 50 лет наводнение, в результате которого эвакуировали более 82 тысяч человек. Примерно 1,16 млн домохозяйств остались без электроснабжения из-за штормов, свыше 1000 школ были закрыты. Предварительно, жертвами стихии стали четыре человека, еще 11 пропали без вести.

До этого наводнение оставило без жизненно важного ресурса жителей Тюменской области, которая продолжает бороться с сильными паводками. По данным Информационного центра регионального правительства, поступающая из реки Ишим вода из колонок и водопровода в Казанском районе Тюменской области непригодна для питья. В настоящее время уровень воды в реке в районе Ишима составляет 10,64 метра.