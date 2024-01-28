Мощная магнитная буря накрыла Землю Мощная магнитная буря с красным уровнем опасности накрыла Землю до 30 января

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Сильная магнитная буря с красным уровнем опасности накрыла Землю 27 января, сообщили в ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов. Пик мощности геомагнитных волн достигал четырех баллов.

Метеорологи подчеркнули, что магнитная буря продолжится до вечера 30 января. Ее средняя мощность будет составлять три балла. Метеозависимых людей предупредили, что в период действия бури могут появляться мигрени, тошнота, а также обостряться хронические заболевания.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее заявила, что защититься от влияния магнитных бурь помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж. Специалист посоветовала при сильных вспышках на солнце не употреблять жирную или жареную пищу. Кроме этого, врач рекомендовала заниматься йогой и медитацией при магнитных бурях, а также напомнила о необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором.

Ранее физик РАН Артем Абунин объяснил, что магнитные бури происходят чаще весной и осенью из-за наклона земной оси относительно Солнца. Как подчеркнул эксперт, сезонные закономерности в динамике геомагнитной активности связаны с изменением положения Земли относительно силовых линий межпланетного магнитного поля.