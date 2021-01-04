Молодая китаянка умерла от сверхурочной работы

https://static.news.ru/photo/ba3b6688-4f2a-11eb-801b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудница китайской компании, специализирующейся на электронной коммерции, умерла из-за сверхурочной работы. Гибель 23-летней девушки в компании подтвердили, но официальной причины смерти не назвали.

Как сообщает Daily Mail, китаянка работала в дисконтном приложении Pin Duo Duo. Она шла с работы в 01:30 ночи, упала в обморок и скончалась. «Надеюсь, в раю не будет сверхурочных», — написала она незадолго до этого в соцсетях.

Работодатель не предоставил данных о том, сколько длилась её последняя смена. Однако таблоид со ссылкой на Шанхайское издание финансовых новостей выяснил, что работники этой компании зачастую проводят в офисе по 12 часов: с 11 утра до 11 вечера без выходных, при этом официально смены заканчиваются в 20:00.

Сферу электронной коммерции в Китае негласно называют «системой 996 рабочих часов» — от её сотрудников ожидают нахождения на рабочем месте по 12 часов шесть дней в неделю. Основатель интернет-холдинга Alibaba Group Джек Ма ещё в 2019 году высказался в пользу сверхурочной работы и графика «996». Он заявил, что это «огромное благословение», уточнив, что не у каждого есть возможность столько работать.

Как писал NEWS.ru, начальник одной из московских компаний выстрелил в своего подчинённого, отказавшегося работать сверхурочно. Пострадавший пожаловался на своего работодателя в полицию. Инцидент произошёл недалеко от здания по адресу: МКАД, д. 30А. Начальник избил сотрудника и выстрелил ему в лицо из газового пистолета, когда тот отказался продолжать работу после завершения рабочей смены в течение ночи в выходной день. Работник обратился в больницу. У него был диагностирован перелом носа и химический ожог глаз.