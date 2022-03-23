МО РФ: радикалы в Харькове расстреляли искавших еду и воду горожан

Украинские националисты в Харькове расстреляли вышедших из подвала в поисках воды и еды горожан. Об этом в среду, 23 марта, на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщение приводится на сайте Минобороны РФ.

Поражает своей жестокостью вопиющий случай массового истребления мирных граждан, совершённый украинскими радикалами в Харькове. Доведённые нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы «вольность» они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома, — рассказал генерал.

Это не единственный случай, когда цинично уничтожается народ Украины, отмечает ведомство. Днём ранее в Сумах боевики нацбатальона без каких-либо причин расстреляли из противотанкового гранатомёта санитарный автомобиль, который следовал для оказания срочной помощи мирным жителям.

В результате преступных действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте, — отметил Мизинцев.

Командиры нацбатальонов устроили массовый грабеж в Чернигове, Сумах и Запорожье, в последнем городе националисты уничтожают объекты жизнеобеспечения.

Кроме того, наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабёж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты, — сказано в сообщении.

Из Мариуполя за сутки удалось эвакуировать 8487 человек, включая 26 граждан Иордании и Вьетнама. В Россию с Украины и Донбасса эвакуированы за сутки почти 18 тысяч человек. Россия доставила на Украину более 4,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, подготовила для отправки свыше 21,8 тысячи тонн продуктов питания и лекарств.

23 марта на Украине были открыты 22 гуманитарных коридора.

Ранее Минобороны России обвинило военнослужащих украинских националистических батальонов в спланированной провокации в городе Сумы 20 марта. В ведомстве подчеркнули, что предупреждали о данных действиях ещё 19 марта. Ранее на заводе «Сумыхимпром» в городе Сумы произошла утечка аммиака.