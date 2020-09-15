Младший брат Синдзо Абэ стал министром обороны Японии

Главой Минобороны Японии в правительстве нового премьер-министра Ёсихидэ Суги стал Нобуо Киси — младший брат экс-премьера Синдзо Абэ. Об этом назначении объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
На посту министра обороны Киси сменил Таро Коно, которого назначили министром по делам административной реформы,
Нобуо Киси и Синдзо Абэ — братья, но фамилии у них разные из-за того, что Киси в младенчестве усыновили родственники по материнской линии.
Как писал NEWS.ru, японское правительство во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку. Премьер объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока).
16 сентября Ёсихидэ Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента и стал новым премьер-министром Японии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен