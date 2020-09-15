Младший брат Синдзо Абэ стал министром обороны Японии

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Главой Минобороны Японии в правительстве нового премьер-министра Ёсихидэ Суги стал Нобуо Киси — младший брат экс-премьера Синдзо Абэ. Об этом назначении объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

На посту министра обороны Киси сменил Таро Коно, которого назначили министром по делам административной реформы, сообщает РИА Новости.

Нобуо Киси и Синдзо Абэ — братья, но фамилии у них разные из-за того, что Киси в младенчестве усыновили родственники по материнской линии.

Как писал NEWS.ru, японское правительство во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку. Премьер объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока).

16 сентября Ёсихидэ Суга получил большинство голосов депутатов палаты представителей парламента и стал новым премьер-министром Японии.