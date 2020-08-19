Мировых лидеров раскритиковали за каникулы в разгар пандемии

Август — месяц, в который мировые лидеры традиционно уходят на каникулы. Но пандемия коронавируса нарушила планы не только простых людей. Политикам тоже пришлось либо сократить свой отпуск, либо выбрать отечественные курорты вместо заграничных. Однако даже такое «самопожертвование» не уберегло их от шквала критики.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель известна своей постоянностью в выборе направления для отдыха. Несколько лет подряд она ездила в одно и то же местечко в итальянских Альпах. Не менялся даже её отпускной наряд: из года в год папарацци фотографировали её в одной и той же клетчатой рубашке. Но в этом году, отвечая на вопросы журналистов о планах на каникулы, Меркель ответила, что проведёт их в Германии. Так и получилось, правда, назвать это отдыхом сложно. Меркель разъезжает по стране, встречаясь с премьер-министрами федеральных земель. В прошлом месяце она навестила главу Баварии Маркуса Зёдера, в августе в её расписании значится визит в Северный Рейн — Вестфалию и несколько мероприятий в Берлине.

А вот президенту Франции Эммануэлю Макрону не пришлось менять летних привычек. В прошлом году он отдыхал в резиденции французских глав государств на Лазурном берегу — замке Форт Брегансон. Туда же он отправился вместе с женой Брижит в начале августа. Традиционно Макрон разбавляет отдых в замке встречами с мировыми лидерами. В 2019 году он принимал у себя российского президента Владимира Путина, в этом его гостьей станет Ангела Меркель.

Несмотря на патриотичный выбор Макрона, который на личном примере показал французам, что в год пандемии лучше остаться в пределах родной страны, в соцсетях нашлись недовольные его поступком. Пользователи возмутились тем, что их президент прохлаждается на пляже, в то время как страна стоит на пороге второй волны эпидемии, а её граждане продолжают умирать в больницах.

Но Макрон, можно считать, ещё легко отделался. Неверный выбор курортного направления стоил должности министру туризма Ирландии Майклу Кавли. Как и его зарубежные коллеги, Кавли активно призывал сограждан провести отпуск в родной стране, чтобы поддержать местную туристическую отрасль и избежать заражения коронавирусом. Но у самого него почему-то не получилось последовать этому совету: Кавли уехал отдыхать в Италию. Об этом стало известно газете Irish Independent, и министру пришлось добровольно уйти с поста под гнётом общественного недовольства.

Дональд Трамп Chris Kleponis/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Подобных ошибок удалось избежать американскому президенту Дональду Трампу, который существенно сократил свой отпуск. Если раньше он как минимум неделю отдыхал на одном из своих полей для гольфа в США, то в этом августе он провёл с клюшкой всего три дня — с 7 по 9 августа. Трамп остановил свой выбор на гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, и успел посетить мероприятие по сбору средств на свою предвыборную кампанию в последний день «каникул». Не мечтают об отдыхе и другие ветви власти в США: в Конгрессе идёт жаркое обсуждение мер по стимуляции экономики и массовых увольнений в почтовой службе.

Премьер-министру Марку Рютте пришлось прервать каникулы в родных Нидерландах, чтобы принять срочные меры в свете резкого увеличения количества заболевших в стране. Глава правительства, по данным Politico, имеет пристрастие к Соединённым Штатами, но в этом году сделал единственный разумный выбор. Как и испанский премьер Педро Санчес, который отправился на Канарские острова, входящие в состав его страны. Курортный регион к тому же почти не затронула вторая вспышка эпидемии, и отдыхать там считается безопасным.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон вместе с невестой Кэрри Саймондс и сыном Вилфредом поехал на две недели в Шотландию, сообщив, что собирается пожить пару дней в палатке на природе. Как пошутила бывшая любовница Джонсона Петронелла Виатт, это прикончит их отношения, ведь Борис не умеет готовить, а Кэрри предпочитает роскошные виллы в жарких странах.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш тем временем не испугался голосов недовольных и решил провести свой отпуск на греческом острове Крит. Миллиардер уже отдыхал там в 2018 году и стал одним из немногих мировых лидеров, кто не стал подавать личный пример своим согражданам.