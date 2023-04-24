Мировые расходы на оборону стали рекордными за 8 лет SIPRI: мировые оборонные расходы в 2022 году стали самыми высокими за последние 8 лет

Фото: Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мировые оборонные расходы в 2022 год составили $2,224 трлн долларов. Это рекордный показатель за последние 8 лет. Данные приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, рост оборонных расходов составил 3,7%. При этом отмечается, что с 2013 по 2022 годы траты выросли на 19% и ежегодно растут с 2015 года.

Мировыми лидерами по расходам стали США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. На эти страны пришлось порядка 64% затрат в сфере ВПК.

Говоря непосредственно про РФ, эксперты подсчитали, что ее расходы на обороны выросли на 9,2% и составили $86,4 млрд. При этом в отчете оговаривается, что данные по России могут быть неполными, так как от российских властей поступает мало информации.

Военные расходы США увеличились на 0,7%, достигнув бюджета размером в $877 млрд. В странах Европы эти показатели выросли на 13% и достигли $480 млрд. Среди стран ЕС больше всех увеличили траты Финляндия (36%), Литва (27%), Швеция (12%), Польша (!!%).

Ранее сообщалось, что, согласно опубликованному проекту бюджета, Китай планирует увеличить расходы на армию на 7,2% до 1553,7 миллиарда юаней (около $224,8 миллиарда по текущему курсу) в 2023 году. Это объясняется необходимостью ответить на сложные вызовы безопасности.