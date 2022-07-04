Еврокомиссия подсчитала, сколько она готова дать на восстановление Украины Европа готова выделить Украине помощь в объеме $1 млрд. Сумма впечатляет, только есть одно «но»: Киев просит ровно в 500 раз больше

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Мариуполь. Жилой дом, разрушенный в результате обстрела

На восстановление экономической инфраструктуры Украины, разрушенной за время военных действий, потребуется не менее $523 млрд, следует из расчетов, которые сегодня и завтра будет рассматривать Еврокомиссия. Эта калькуляция, подготовленная в Киеве, насчитывает 2000 страниц, и для её проверки руководящий орган Евросоюза проводит специальное заседание в швейцарском Лугано. NEWS.ru в свою очередь выяснил, на что Киев намерен потратить запрашиваемую сумму и готова ли Европа пожертвовать половиной триллиона евро для помощи своему потенциальному (в неопределенном будущем) члену.

Весящий несколько килограммов документ, который сегодня доставили в город Лугано, содержит список инвестиций, которые включают в себя не только очевидные первоочередные статьи, такие как восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, реабилитация возвращающихся беженцев и прочие траты, прямо связанные с военными действиями. Также в него включены и проекты, которые должны убедить западных доноров в том, что их вложения будут использованы Украиной на долговременные цели. То есть власти страны уверены в том, что она сохранится на карте мира вопреки заявлениям из Москвы о том, что дни украинской государственности сочтены.

Дорога длиной в 2000 страниц

С этой целью составители массивного документа включили в него затраты на развитие цифровой экономики, на кибербезопасность, на борьбу с климатическими изменениями и прочие пункты, которые выглядят так, как будто Украина живет в нормальном режиме и там нет никаких сомнений в том, что у неё хватит исторического времени, чтобы планировать подобный пир во время чумы.

Важно отметить, что конференция в Лугано планировалась задолго до начала российской спецоперации на Украине, с 2015 года. Изначально на ней предполагалось обсудить успехи и провалы правительства страны по пути продвижения к нормам Евросоюза. После 24 февраля организаторам встречи пришлось на ходу переверстывать повестку мероприятия, которое теперь называют работой по составлению «Плана Маршалла для Украины» — по аналогии с американским планом по восстановлению Европы после Второй мировой войны.

Этот план потребует для осуществления годы, если не десятилетия, — заявил накануне открытия конференции представитель Швейцарии Симон Пиду.

Фото: Jean-Luc FlÃ�Mal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Европейская комиссия в Брюсселе

Прибывший в Лугано спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев представит на конференции 15 программ восстановления страны. Он отметил, что для Украины важно определить принципы, по которым она будет отстраиваться после окончания войны с Россией.

Это вопрос не только о том, что нужно отстроить, но и как и за чей счет. Мы взяли три основных принципа: остановка разрушения Украины, ее восстановление и реновация. Это заложено в плане, который будет представлен на конференции, — сообщил он.

Обсуждение «кредитной заявки» Киева, как ожидается, будет напряженным, поскольку далеко не все из 27 стран — членов ЕС расположены к Украине в равной мере сочувственно, и даже среди тех стран, политики в которых публично рвут на себе рубашки за Украину, когда речь идет о практических шагах по помощи ей, своя рубашка (даже рваная) оказывается ближе к телу.

Именно поэтому (ну и вообще потому, что «деньги любят тишину») в Лугано не приглашена пресса, и двухдневная конференция пройдет полностью за закрытыми дверями. Там соберутся, помимо представителей собственно Евросоюза, также представители не входящих в ЕС Швейцарии и Норвегии, «Большой семерки» и более 20 международных организаций, в том числе Всемирного банка, — всего около тысячи человек.

Хочешь в ЕС — докажи!

NEWS.ru собрал данные, из которых видно, что Еврокомиссия в качестве источников финансирования восстановления Украины рассматривает два: гранты — по сути, денежные подарки, и кредиты. Во втором случае здесь вопрос в том, на какие сроки, под какие проценты и на каких условиях ЕС готов их выделить, а Киев — принять. Известно, что Международный валютный фонд, например, ставит очень жесткие требования под свои кредиты, и не всякое правительство в состоянии им соответствовать даже в мирное время.

В данном случае требования к правительству Украины для выделения полутриллиона долларов/евро сочетаются с требованиями к ней как к стране, 23 июня 2022 года получившей статус кандидата на членство в ЕС. Эти требования включают в себя доказательства успешной борьбы с коррупцией, отстранения олигархов от рычагов принятия решений на государственном уровне, гарантии независимости судов, невмешательства государства в деятельность СМИ и т. д.

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины не смогли добиться этого за все 30 лет независимости (страна занимает 122-е место из 180 в индексе коррупции, ежегодно составляемом Transparency International). Правда, сейчас у Владимира Зеленского есть возможность использовать военную обстановку, чтобы прекратить миндальничать с коррупционерами и олигархами, — тем более, что это было одним из пунктов его предвыборной программы. Но иметь возможность и использовать её — это не одно и то же.

Надежд на то, что война всё спишет, у Киева нет: процедура приёма новых членов в единую Европу не имеет «мирного» и «военного» вариантов, предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен, обращаясь 1 июля к депутатам Верховной рады.

Никто не ожидает, что на Украине на все посты во всех её антикоррупционных институтах немедленно придут «правильные» люди, особенно учитывая, что лучшие из них сегодня воюют на фронте. Но демократия на Украине, тем не менее, обязана двигаться по верному пути,— сказала она.

Бездонная бочка

Главным камнем преткновения в обсуждениях финансовой помощи Украине является тот факт, что эта помощь неизбежно и объективно будет заливаться в бочку с дырявым дном, поскольку военные действия там продолжаются и конца им не видно.

Этот фактор неопределенности поддерживают в самом Киеве тем, что клянутся никогда не подписывать «похабный мир» с РФ до тех пор, пока не будет восстановлен статус-кво, существовавший на 24 февраля 2022 года (а иногда говорится и о положении на 8 марта 2014-го). Последний раз президент Владимир Зеленский выступил с таким заявлением в минувшую субботу, когда предположил, что подобная позиция Киева сделает переговоры в Лугано сложными, но «торговать территориальной целостностью страны он не намерен».

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Одесса, Украина

Украина представит в Лугано национальный взгляд на восстановление; нужно не только воссоздать то, что разрушили оккупанты, но создать новую основу для нашей жизни: безопасную, современную, безбарьерную. Для этого понадобятся колоссальные инвестиции, чрезвычайные реформы. План, который в понедельник представит Украина, — это крупнейший проект в современной истории Европы, — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский будет участвовать в работе конференции по видеосвязи, а премьер-министр Денис Шмыгаль — очно.

Даже на два порядка меньшие пожертвования, которые ЕС готов предложить Украине в текущем режиме, — например, €1 млрд, о готовности предоставить который в Брюсселе объявили 1 июля — стали предметом ожесточенного спора с властями Германии. Изначально Евросоюз рассматривал выделение Киеву пакета в сумме €8,8 млрд, но из-за отказа Берлина подписаться под этим документом итоговая сумма оказалась почти в девять раз меньше (все решения в ЕС принимаются только единогласно, и 1 млрд — это был максимум, под которым согласился подписаться министр финансов ФРГ Кристиан Линдер).

Неправильно требовать от Германии вносить пожертвования дважды. Каждая страна должна вносить свою лепту исходя из её возможностей, — объяснил свою позицию немецкий министр.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Министр финансов Германии Кристиан Линднер

Усложняет даже приблизительное вычисление реальных потребностей Украины в финансовой помощи и то, что ей нужны средства не только на послевоенное восстановление, но и на текущие нужды, здесь и сейчас. По мере того как сжимается территория, находящаяся под контролем Киева, соответственно, сокращается и налоговая база национального бюджета.

Используя терминологию из физики, Украина сегодня представляет собой незамкнутую систему, которую в просторечии называют бездонной бочкой. Это вынуждает сомневаться в том, что конференция в Лугано завершится успехом, сказал NEWS.ru экономист-международник Вадим Капусткин.

Любые калькуляции будут включать в себя как минимум две неизвестные, а именно фактор времени и размеры «дыры», через которую будет неизбежно вытекать любая помощь, сколь бы велика она ни была. Доноры могут, конечно, просто подарить эти деньги Украине в виде субсидий и беспроцентных кредитов, но война проглотит их без какой-либо практической отдачи. Вадим Капусткин доцент кафедры мировой экономики экономического факультета СПбГУ

Уроки пандемии

У мирового сообщества, впрочем, есть опыт, и совершенно свежий, как финансировать национальные экономики в условиях кризиса с открытым концом. Это пандемия коронавируса, когда тоже никто не мог предсказать, как долго она продлится и какие формы примет.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Международные организации в итоге выработали схему фондов для финансирования постковидного восстановления экономик, и в Лугано подобная же схема может быть предложена для спонсирования украинской заявки. В частности, Европейский инвестиционный банк предложил учредить на Украине трастовый фонд, в котором можно будет аккумулировать €100 млрд: это хоть и в сто раз больше, чем ЕС готов выделить Киеву прямо сейчас, но все равно в пять раз меньше того, что хочет получить Украина.

Как накануне объявила Урсула фон дер Ляйнен, план финансовой помощи Украине — если его удастся согласовать в Лугано хотя бы в черновом варианте — будет затем рассмотрен на заседании донорской группы в ноябре в Чехии (она тогда будет председательствовать в ЕС). Пока предполагается, что проценты по кредитам, которые будут предоставлены Киеву, будут оплачиваться из бюджета самого Евросоюза, и кроме того, до 70% тела кредитов также будет возвращаться из средств ЕС.