«Мировая практика»: Песков объяснил дистанцию на встрече Путина и Макрона

Большая дистанция между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном в ходе переговоров в Москве связана с эпидемиологическими мерами, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Макрон, действительно, решил не сдавать ПЦР-тест кремлёвским медикам, все с пониманием отнеслись к эпидмерам, сообщает РИА Новости.

Мы с пониманием к этому относимся, это нормальная мировая практика, но в этом случае вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние, — сказал Песков.

Он добавил, что если медики-инфекционисты двух стран взаимодействуют и происходит взаимное тестирование, то тогда имеется возможность избегать подобные ограничения и осуществлять непосредственный контакт.

Также Песков отметил, что Путин пока не говорил с Макроном после его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее читатели турецкого издания Haber7 обратили внимание на расстояние, на котором сидели друг от друга Путин и Макрон в ходе переговоров в Кремле. По их мнению, таким образом Москва показала существование напряжённости между РФ и Западом и своё отношение к его лицемерию.