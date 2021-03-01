Мир неожиданно накрыл «шоколадный кризис»

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Спрос на сладости и шоколад упал во всём мире. Продавцы шоколадных изделий столкнулись с очень жёстким кризисом. Особенно явно это в Северной Америке и Европе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Международную организацию по какао (ICCO). Эксперты уверены, что причиной стал локдаун и желание американцев и европейцев во время карантина более правильно питаться — перейти на здоровый образ жизни.

Выходом из ситуации специалисты называют новые рынки сбыта — такие как Индия. В ICCO отметили, что по данным за 2018 год потребление какао на душу населения в этой стране было на уровне 10% от среднемирового.

Индия — единственная страна, в которой я вижу потенциал роста объёмов продажи. Эта страна уже имеет культуру потребления сладкого в отличие от Китая, — сказал глава ICCO Майкл Аррьон.

Через два года, уверен он, потребление шоколада в Индии вырастет на 36% от уровня 2018 года.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории России доля местных граждан, которые ощутили на себе негативный эффект вызванного коронавирусной пандемией кризиса, оказалась выше среднемировой. Данной информацией поделились представители NielsenIQ по итогам проведённого исследования.