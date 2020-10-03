Минск в неожиданной форме ответил Киеву на непризнание Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1f74681e-0684-11eb-89ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Государственное телевидение Белоруссии в репортаже о коронавирусе на Украине прикрепило к картинке плашку, где было написано «Бывшая УССР» вместо «Украина», подметил телеведущий Владимир Соловьёв. По его мнению, таким образом Минск ответил на непризнание Киевом итогов белорусских выборов.

Соловьёв написал в своем Telegram-канале, что считает этот факт «своеобразной реакцией» на непризнание Лукашенко президентом Белоруссии.

А вот и своеобразная реакция на непризнание Лукашенко президентом подоспела. ГосТВ Беларуси начало подписывать Украину как «бывшая УССР», заметил телеведущий.

Он также прикрепил к записи скриншот кадра из эфира белорусского государственного телевидения.

Как сообщал NEWS.ru, 30 сентября стало известно, что власти Украины отказались обращаться к Александру Лукашенко с указанием занимаемой им должности президента Белоруссии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обращение в адрес белорусского лидера просто по имени и фамилии — это официальная позиция Киева.

Верховная рада Украины вслед за западными странами отказалась в середине сентября признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Украинские депутаты приняли соответствующее постановление большинством голосов. В нём заявляется, что выборы в Белоруссии были «недемократическими», а итоги — «нелегитимными».

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным белорусского ЦИК, Александр Лукашенко одержал на них более чем убедительную победу с результатом 80,1%. Однако оппозиция республики заявила о фальсификации голосования, не признала выборы, после чего по стране прокатились массовые акции протеста. Сообщалось, что правоохранители жёстко разгоняли и избивали протестующих.

Итоги выборов отказались признавать США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Польша, Чехия, Словакия. После провала имевших место в начале протестов попыток сместить Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву, где встретилась не только с руководством этой страны и представителями западных стран, но и провела беседу с известным французским либеральным политтехнологом, бывшим советником президента Украины и помощником в процессе демократизации Ливии в время свержения режима Муаммара Каддафи Бернаром Анри Леви, которого консервативные круги Белоруссии называли специалистом по «цветным революциям».

Тихановской в Литве позднее вручили почётную грамоту с поздравлениями от признанного на Западе президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, который заявил, что считает оппозиционера законным представителем белорусского народа.