Минобороны России показало работу РСЗО «Ураган» на Украине

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе специальной операции на Украине, пишут «Известия». В публикации сказано, что российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнём живую силу и военную технику ВСУ. Отмечается, что огонь ведётся исключительно по местам расположения вражеской техники, по районам сосредоточения сил, а также командным пунктам.

Выявленные цели подавляются огнём 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган». Огонь ведётся исключительно по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника, — сказано в материале издания.

В ведомстве добавили, что после успешного выполнения боевых задач РСЗО выдвигаются на новую позицию в кратчайшие сроки.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что вооружённые силы Украины выставили снайперские точки около детского сада в Константиновке в ДНР. Он добавил, что подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население не проинформировали. По его словам, националисты также оборудовали склады с вооружением в Николаеве.