Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. По его словам, 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населённых пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность. Минобороны также продемонстрировало схему этой деятельности.

Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден, — сказал Кириллов в начале выступления.

Представитель Минобороны отметил, что испытания препаратов на военнослужащих запрещены в США, поэтому проводятся Пентагоном за границей, в частности на Украине. По его данным, это позволило США и их союзникам осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Так, во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у четырёх тысяч военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 — на антитела к вирусу Конго-крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг мог проводиться для выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определённого региона.

Отмечается, что при этом за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови, но и опасные патогены, а также их переносчики. По оценке Минобороны, рассылка патогенных биоматериалов с Украины в Европу может привести в регионах к ситуации, сопоставимой с пандемией коронавируса.

Также отмечается, что в рамках исследований по проекту UP-8, к которым было привлечено более четырёх тысяч человек, только в харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, ещё 200 были госпитализированы.

Согласно данным оборонного ведомства, приоритетом американских исследований была сибирская язва. Этот факт поднимает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их настоящих целях, считает МО. Со стороны Украины документы о деятельности биолабораторий были подписаны госсекретарём кабинета министров Виктором Полищуком.

Впервые секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн, налогом данная деятельность не облагалась.