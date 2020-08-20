Минобороны Азербайджана зафиксировало обстрелы в трёх районах страны

https://static.news.ru/photo/f2495a16-e2e8-11ea-b60c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Министерство обороны Азербайджана зафиксировало обстрелы на территории трёх районов, граничащих с Арменией. Представители ведомства сообщили об этом в четверг, 20 августа.

Отмечается, что азербайджанская армия подверглась атакам в Товузском и Гедабекском районах, а также в Нахичеванской автономной республике на территории Шахбузского района. Накануне Минобороны обвинило Армению в том, что страна обстреляла пять сёл. Официальный Баку насчитал 40 нарушений режима прекращения огня.

Подразделения вооружённых сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз, — сообщается на официальном сайте азербайджанского военного ведомства.

В Товузском районе обстрелу подверглись сёла Агдам, Агбулаг, Мунджуглу. Этот район, как и Гедабекский, граничит с Тавушской областью Армении. НАР, в свою очередь, от Азербайджана отделяет Сюникский регион Армении.

Официальный Ереван и Нагорный Карабах на данный момент никак не комментировали обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, 22 июля стало известно, что подразделения ВС Армении 38 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.