Минобороны Азербайджана призвало быть готовыми применить новое оружие

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов на совещании в Центральном командном пункте ВС поручил командному штабу ВС Азербайджана быть готовыми в любой момент применить вновь принятое на вооружение современное вооружение, технику и другие средства боя, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, была проанализирована ситуация на азербайджно-армянской границе.

Министр дал указание командирам и офицерскому составу быть готовыми в любой момент к применению принимаемого на вооружение современного вооружения, техники и другого вооружения, — говорится в сообщении.

Министр также дал конкретные поручения должностным лицам армии поддерживать высокий уровень боеготовности воинских частей, а также на постоянной основе совершенствовать служебно-боевую деятельность и повышать уровень бдительности.

В Министерстве обороны России 26 марта сообщили, что азербайджанские военные нарушили трёхстороннее заявление России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Позднее Минобороны Азербайджана прояснило свою позицию и выразило сожаление об однобоком заявлении российского оборонного ведомства.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.