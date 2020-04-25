Министр здравоохранения Израиля попросился на другой пост

https://static.news.ru/photo/c69c0038-8723-11ea-84c1-fa163e074e61_660.jpg Яаков Лицман Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава израильского Минздрава Яаков Лицман попросил перевода на пост министра жилищного строительства, столкнувшись с критикой действий ведомства по борьбе с COVID-19.

Лицман объявил в субботу премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что хочет уйти со своего поста и просит о портфеле министра жилищного строительства, — сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

В издании отметили, что Лицман руководит партией «Яадут А-Тора», которая имеет восемь депутатов в 120-местном парламенте Израиля и входит в правящую коалицию.

По информации Университета Хопкинса, число заражённых коронавирусом в Израиле превысило 15 тысяч человек, погибли 198 пациентов.

Как писал NEWS.ru, в начале апреля Лицман переболел COVID-19.