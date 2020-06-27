Министр США рассказал подробности торгового соглашения с Великобританией

https://static.news.ru/photo/696c1be0-b93d-11ea-9b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Marks/Global Look Press

Министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон рассказал о своём виденье торгового соглашения с Великобританией. По его словам, оно не обязательно должно охватывать все сектора взаимной торговли.

Я не считаю, что оно должно. Есть сферы, в которых президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились по многим вопросам. Есть и области, по которым требуются дополнительные дискуссии, — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что не понимает, почему страны не могут работать в тех областях, в которых есть договорённость о сотрудничестве. На данный момент между Лондоном и Вашингтоном ведутся переговоры о заключении соглашения по свободной торговле.

Ранее новым послом Великобритании в Соединённых Штатах стала Карен Пирс, занимавшая должность постпреда при ООН. Она сменила на этом посту Кима Даррока, который был отправлен в отставку после скандала с Дональдом Трампом.

Как информировал NEWS.ru, президент США отказался иметь какие-либо дела с послом Великобритании. Последний неоднократно называл его «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным».