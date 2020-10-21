Министр полка: как Россия отреагирует на обещанное Эспером подкрепление

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о возможности переброски дополнительных сил к западным границам России. Речь идёт о Втором бронетанковом кавалерийском полке, который на данный момент развёрнут в Германии. Новым местом его пребывания может стать одна из дружественных США восточноевропейских стран. Несмотря на то что в России заявление Эспера ожидаемо было растиражировано — с очевидным подтекстом о росте американской угрозы для Москвы, — серьёзных последствий оно иметь не будет, отметил эксперт NEWS.ru.

О планах Пентагона его глава рассказал во время онлайн-семинара, состоявшегося в вашингтонском Атлантическом совете (этот мозговой центр признан Минюстом РФ нежелательной организацией). В своём обширном выступлении министр обороны сосредоточился на военной мощи США, по которой с ними не может сравниться ни одна другая страна, однако упомянул и о росте ресурсов России и Китая. Эти же два государства он назвал главной угрозой для интересов Вашингтона и его союзников, обвинив Москву и Пекин в «плохом поведении» и «агрессии». По словам Эспера, у РФ и КНР мало союзников — «менее десяти в общей сложности», а у США же их гораздо больше, и Пентагон намерен продолжать оказывать им помощь, в том числе военную.

Public Domain

После подписания Соглашения об оборонном сотрудничестве с Польшей, моих недавних встреч с министрами из Румынии и Болгарии, а также сообщений из государств Балтии появилась подлинная возможность передислоцировать Второй бронетанковый кавалерийский полк в какую-то из этих стран, — заявил чиновник.

Речь идёт о подразделении, которое в данный момент дислоцируется на американской базе Rose Barracks возле немецкого города Фильсэкк. Тем не менее полк хорошо знаком восточноевропейским странам: на его счету участие в многочисленных совместных учениях НАТО на территории Польши, Румынии и прибалтийских государств, включая, например, «Драгунский рейд» 2016 года, в ходе которого партнёры отрабатывали действия в случае нападения с востока — явный намёк на «российскую угрозу». Тогда даже немецкие СМИ расценили манёвры как жёсткий сигнал для России и демонстрацию силы со стороны НАТО. В Москве учения были восприняты традиционно критически: российские эксперты и чиновники снова заговорили о растущей угрозе и агрессивных действиях Североатлантического альянса.

Timm Schamberger/Global Look Press

Тем не менее, как отметил в разговоре с NEWS.ru член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ полковник запаса Виктор Мураховский, возможная переброска американского подразделения из Германии ближе к России не повлечёт значимых последствий.

К стратегии данное решение Пентагона никакого отношения не имеет — ну что такое полк в стратегическом плане? Полагаю, что с российской стороны на него не будет какой-либо реакции, в этом нет смысла. Мы уже имеем опыт подобного размещения: по батальонной тактической группе в каждой из трёх прибалтийских стран, по авиационному звену на аэродромах в Эстонии и Литве. Плюс — американская бронетанковая бригада в Польше. Если к этим «мощным» силам добавится бронетанковый полк, то стратегически ничего не изменится, хотя, безусловно, это будет символический ход, активно освещаемый в информационном пространстве. Виктор Мураховский член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и военный эксперт член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и военный эксперт

Практический смысл, впрочем, у передислокации подразделения есть — президент США Дональд Трамп, чьи отношения с партнёрами по НАТО весьма напряжённые, в июле уже заявил, что намерен сократить американское военное присутствие в Германии, не желая защищать последнюю за свой счёт. В общей сложности он планирует вывести более девяти тысяч военнослужащих, которых, конечно, надо передислоцировать в другие страны.

Несмотря на демонстративные шаги Трампа по отношению к членам НАТО, они не отменяют того, что Альянс сохраняет целостность. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг 21 октября подтвердил, что уже на ближайшей встрече главы министерств обороны стран блока обсудят создание нового космического центра на базе Рамштайн в Германии. Также он заявил о росте натовских оборонных расходов.