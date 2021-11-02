Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:52, 02 ноября 2021
Андрей ТаранФото: MinistryofDefence.UA/facebook.com
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Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом в своём Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. На этом посту Таран находился с марта прошлого года.
Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду, — написал Мельничук.
До этого глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия отмечал, что у Тарана «есть жалобы на состояние здоровья», в связи с чем министерство может возглавить другой человек, отмечает «Интерфакс».
Кроме того, ещё летом сообщалось о возможных кадровых перестановках в кабмине Украины. В том числе среди тех, кто может лишиться своих постов, назывался и Андрей Таран.