Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом в своём Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. На этом посту Таран находился с марта прошлого года.

Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду, — написал Мельничук.

До этого глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия отмечал , что у Тарана «есть жалобы на состояние здоровья», в связи с чем министерство может возглавить другой человек, отмечает «Интерфакс».

Кроме того, ещё летом сообщалось о возможных кадровых перестановках в кабмине Украины. В том числе среди тех, кто может лишиться своих постов, назывался и Андрей Таран.