Политолог предрёк Украине авторитарный режим после спецоперации РФ

Президент фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал NEWS.ru, что на Украине может быть установлен жёсткий авторитарный режим президента Владимира Зеленского в том случае, если цели российской спецоперации не будут полностью выполнены. По его словам, ситуация с элитным раскладом в этой стране теперь зависит от исхода спецоперации.

Если Россия будет вынуждена занимать значимую территорию Украины, то влияние крупных олигархов или сократится, или они пойдут на сделку. Пока на фоне давления Запада речь о сделке и переговорах не идёт, так как диалог с Россией повлечёт санкции против этих бизнесменов.

Если крупный украинский бизнес сейчас и не консолидирован, то там точно нет людей, которые бы высказывались в пользу переформатирования Украины. Если же России не удастся достичь заявленных целей или они будут достигнуты в ограниченном объёме, то на Украине возможен жёсткий авторитарный режим Зеленского, у него для этого есть все инструменты — и поддержка стран Запада, и репрессивный аппарат, и зачистка оппозиционных СМИ и партий, в этом случае влияние олигархов в стране снизится, — отметил политолог.

Он считает, что объективно при любом варианте развития событий влияние крупных бизнесменов на внутреннюю политику Украины будет снижаться. При этом вариантов спасения своих активов в текущей ситуации у них нет.

Сейчас на заводе «Азовсталь» идёт бой. Что Ринат Ахметов может сделать? Позвонить Зеленскому и сказать, чтобы боевики нацбатальона «Азов» прекратили сопротивление? Так они не послушают, — рассуждает Минченко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе чеченскими военнослужащими. На кадрах можно увидеть съёмку с дрона, который обнаружил позицию снайпера на крыше завода. Кадыров отметил, что российские военные выполнили поставленную задачу «молниеносно».