https://static.news.ru/photo/93bd6492-2f42-11ea-acaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев. Так она ответила послам Польши и Израиля Бартошу Цихоцкому и Джоэлю Лиону, которые назвали оскорбительными праздничные мероприятия, посвящённые украинцам, пропагандировавшим чистки по этническому признаку.

Своё заявление они сделали после факельного шествия в честь Бандеры, которое прошло в Киеве 1 января. По словам Зеленко, цивилизованные нации должны предоставить право дискутировать по этой теме историкам и экспертам, а не политикам.

Дружеские и партнёрские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, являются самым важным достоянием. <...> И мы должны стоять на его страже, предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях, в частности на фоне разночтений и подходов к исторической памяти, — цитирует Зеленко РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина оскорбила послов Израиля и Польши чествованием националистов. Джоэл Лион и Бартош Цихоцкий заявили, что ждут от местных властей в Киеве и во Львовской области присоединения к «поиску правды» в данном вопросе. Дипломаты, в частности возмутились установкой баннера на здании администрации Киева с изображением Степана Бандеры.