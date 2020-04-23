МИД России обвинил США в подрыве основ международного сотрудничества

https://static.news.ru/photo/6c69f9f4-8579-11ea-81d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonia Moskowitz/Global Look Press

Подход Соединённых Штатов Америки к вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, который продемонстрирован в ежегодном докладе Государственного департамента, подрывает международное взаимодействие в этой сфере. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России.

Там указали на то, что США «как нечто само собой разумеющееся» декларируют право по собственным критериям оценивать нарушения или несоблюдение международных договорённостей другими странами. При этом из текста доклада следует, что сами американцы «никому ничего не должны, всё безукоризненно соблюдают».

Для легитимизации своей позиции Штаты ставят себя в один ряд с другими странами — участницами профильных договоров и соглашений, которые строго следуют обязательствам. На деле же Америка отрицает право других критически оценивать американский «послужной список», причём делает это нарочито демонстративно, подчеркнули в российском МИД.

Это — попытка прикрыть практику выхода из любых договоренностей, если такой шаг признается полезным с точки зрения их внутренней конъюнктуры, либо по другим субъективным причинам, — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В нём особо отмечена замысловатая оговорка доклада о том, что иногда может возникнуть «юридическая или фактологическая неопределённость» в отношении того, имело ли место «нарушение». Такой подход позволяет США выдвигать претензии в адрес других стран, не подкрепляя их реальными фактами. В таких условиях поле для «обвинительного творчества» становится просто безграничным, полагают в МИД России.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров высказал предположение о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Он сослался на мнение экспертов, следящих за развитием ситуации, и отметил, что в ведомстве согласны с их выводами. Однако в Белом доме это отрицают.