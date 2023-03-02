МИД РФ: Запад хоронит зерновую сделку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский МИД прокомментировал стамбульские договоренности по продовольствию и удобрениям и заключил, что Запад «хоронит» гуманитарную инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша, известную как «зерновая сделка». В ведомстве уточнили, что западные страны саботируют выполнение российской части «пакета». Российские дипломаты обвинили Евросоюз в том, что зерно, которое предназначалось беднейшим государствам, перенаправляется в Европу. Заявление МИД РФ опубликовано на официальной странице ведомства.

Вынуждены констатировать — предложенный А. Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает. Главная проблема — саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия — ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей, — сказано в документе.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Западу пора прекратить «разыгрывать продовольственную карту». В МИД подчеркнули, что российскому сельхозэкспорту создают «откровенные препятствия», несмотря на заявления американцев в обратном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что страны G20 выступают за продление так называемой зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта. Как подчеркнул чиновник, Вашингтон призывает Россию продлить и усилить соглашения. По его словам, сделать это необходимо без промедлений.