МИД РФ: Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору

Россия отказывается от дальнейших мирных переговоров с Японией по Курильским островам ввиду односторонних ограничений, ранее введённых Токио против Москвы, заявили в МИД РФ. Также сообщается, что Россия в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны, — указано на сайте ведомства.

На фоне ситуации на Украине власти Японии ввели несколько пакетов санкций против России. В частности, Япония запретила экспортировать в Россию полупроводники, устройства связи, радиолокационное и криптографическое оборудование, датчики, оптические фильтры, осциллографы и усилители сигналов. Также экспортные санкции коснулись 49 российских компаний и организаций, в том числе ФСБ и ГРУ.

Помимо этого, японское правительство ввело персональные санкции против некоторых российских высших должностных лиц. Среди них президент России Владимир Путин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и министр обороны Сергей Шойгу.